إعادة فتح #المتحف_الوطني أمام الزوار.. 19 يناير الجاري

أعلنت إدارة المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، اليوم، إعادة فتح أبواب المتحف أمام الزوّار، بدءاً من يوم الخميس الموافق 19 يناير الجاري، بعد إعادة تأهيله جراء الحريق الجزئي الذي تعرضت له إحدى قاعاته الداخلية في يونيو الماضي.

وعملت إدارة المتحف خلال الفترة الماضية على كافة الإجراءات الرسمية المرتبطة بالحادث، وتعزيز وسائل الأمن والسلامة في المتحف؛ لتضمن تجربة متحفية آمنة لمختلف الزوّار والسيّاح، يستمتعوا خلالها برحلة معرفية وتاريخية، بما تحويه قاعات المتحف من معلومات ومعروضات أثرية لحقب تاريخية في الجزيرة العربية.