النفط يواصل الهبوط بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي وحالات #كورونا بالصين

سجلت أسعار النفط خسائر حادة، اليوم الأربعاء، بعد تهاويها في الجلسة الماضية، متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرًا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار، أي 2.3 بالمئة، إلى 80.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.68 دولار، أي 2.2 بالمئة، إلى 75.25 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.