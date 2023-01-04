«أدبي الطائف» يختتم فعاليات «الطائف عاصمة الشعر العربي 2022» ويُكرم «الوئام»

اكتظت قاعة أدبي الطائف الشتوية بحضور كبير، في أمسية تكريم شركاء النجاح من الأدباء والإعلاميين ومحبي الأدب العربي، الذين أسهموا في نجاح أمسيات «الطائف عاصمة الشعر العربي 2022»، التي نظمتها جماعة «فرقد» الإبداعية في «أدبي الطائف» على مدار عام كامل.

وتحدث رئيس النادي الأدبي في الطائف، الأستاذ عطا الله الجعيد، عن جهود شركاء نجاح برنامج النادي لفعاليات «الطائف عاصمة الشعر العربي 2022»، الذي استمر عاماً كاملاً، مثمناً جهودهم، وواعداً بالمزيد من العطاء في شتى مجالات الأدب في الأعوامالمقبلة.

وأقيمت العديد من الفعاليات طيلة فترة البرنامج، التي بلغت 27 أمسية حضورية لأكثر من 80 شاعراً وأديباً، و22 أمسية أدبية وشعرية افتراضية عبر برنامج «زوم» ومساحة أدبي الطائف.

كمل تخللت الأمسية مقطوعات موسيقية جميلة.

وفي ختام الأمسية، كرم رئيس النادي صحيفة «الوئام» الإلكترونية نظير جهودها في انجاح فعاليات «الطائف عاصمة الشعر 2022»، وتغطية أمسيات النادي على مدى عام كامل، وذلك بدرع تذكاري استلمه الزميل عبد الله العازمي.