أمانة #المدينة_المنورة تدعو المُلاك لإخلاء العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق  

أعلنت أمانة المدينة المنورة البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة المُلاّك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاقات المحددة، ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم وإنهاء الإجراءات، مع استكمال الطلبات التالية: نسخة محدثة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

وحذرت من أنه سيتم فصل الخدمات من العقارات تمهيداً لإزالتها، اعتباراً من الإثنين الموافق 15- 7- 1444 ه (6-2-203 م)».

وفيما يلي بيان للمشروعات والعقارات المستهدف إزالتها: