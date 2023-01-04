أمانة #المدينة_المنورة تدعو المُلاك لإخلاء العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق  

أعلنت أمانة المدينة المنورة البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة.
ودعت أمانة المدينة المنورة المُلاّك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاقات المحددة، ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم وإنهاء الإجراءات، مع استكمال الطلبات التالية: نسخة محدثة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.
وحذرت من أنه سيتم فصل الخدمات من العقارات تمهيداً لإزالتها، اعتباراً من الإثنين الموافق 15- 7- 1444 ه (6-2-203 م)».
وفيما يلي بيان للمشروعات والعقارات المستهدف إزالتها:
#أمانة_المدينة تُعلن عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في #المدينة_المنورة، وتدعو الملاّك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاقات المحددة ومراجعة @AmanaAlmadinah لتسليم عقاراتهم وإنهاء الإجراءات. pic.twitter.com/J8LOTrgqZB
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 4, 2023