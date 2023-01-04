التفاصيل الكاملة في انفصال #رونالدو عن وكيل أعماله

أكدت تقارير إعلامية انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم مؤخرا إلى النصر السعودي، عن وكيل أعماله خورخي مينديز بعد سنوات طويلة من تعاونهما معا.

وقالت صحيفة "Publico" البرتغالية إن مينديز لم يكن راضيا عن المقابلة التي أجراها رونالدو مع الإعلامي بيرس مورجان في نوفمبر الماضي، والتي انتقد فيها إدارة مانشستر يونايتد والهولندي إيريك تين هاج، مدرب "الشياطين الحمر".

وقرر مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو صاحب الـ37 عاما بالتراضي، بعد أيام قليلة من بث المقابلة.وأشارت الصحيفة إلى أن مينديز، كان يرى أن انتقادات رونالدو العلنية لمانشستر يونايتد ستقلل فرصه في الانتقال إلى ناد أوروبي آخر.