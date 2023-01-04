مدرب #نيوكاسل يكشف حقيقة بند ضم #رونالدو

نفى إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ما تردد مؤخرا حول وجود بند في عقد كريستيانو رونالدو مع النصر ، بخصوص الانتقال إلى "الماجبايس" مستقبلا.

وانتشر تقارير إعلامية مؤخرا حول وجود بند في عقد رونالدو مع النصر، يتيح له الانتقال إلى نيوكاسل، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال إيدي هاو في تصريحات مقتضبة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن ليس صحيحا ما يُقال عن وجود بند في عقده مع النصر بخصوص الانضمام إلى فريقنا".