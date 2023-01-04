شاهد بالفيديو.. عسكري يغامر بحياته لإنقاذ طفل محتجز في سيول #المدينة #عاجل

نجح عسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة في إنقاذ طفل محتجز في أحد السيول التي تشهدها المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو متداول شجاعة كبيرة للعسكري، الذي يدعى مازن الجهني، حيث نزل على منحدر شديد الخطورة، وتمكن من الوصول إلى الطفل رغم سرعة المياه الجارية، وبدأ في تغطيته بملابس ثقيلة، ثم أخرجه من مجرى السيل.

وحكى «الجهني» ما حدث في لقاء مع قناة «الإخبارية»، قائلاً إن ابن شقيقه جاء إليه في المنزل وأخبره أن طفلاً صغيراً عالق في السيل، فركض إلى الموقع فوراً، حيث كان الطفل عالقاً في صخرة منتصف السيل، ثم نزل إليه ونجح في إنقاذه خلال أقل من نصف ساعة فقط.

وكشف عن أنه استفاد مما تلقاه من تدريبات وتمرس على مثل هذه الأمور.

فيديو | عسكري في قوات الطوارئ ينقذ طفلا محتجزا في سيول المدينة #الإخبارية pic.twitter.com/iiQ16fOaIh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023