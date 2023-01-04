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الأخبار المحلية

شاهد بالفيديو.. عسكري يغامر بحياته لإنقاذ طفل محتجز في سيول #المدينة #عاجل

4 يناير 2023 · < 1 minute

نجح عسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة في إنقاذ طفل محتجز في أحد السيول التي تشهدها المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو متداول شجاعة كبيرة للعسكري، الذي يدعى مازن الجهني، حيث نزل على منحدر شديد الخطورة، وتمكن من الوصول إلى الطفل رغم سرعة المياه الجارية، وبدأ في تغطيته بملابس ثقيلة، ثم أخرجه من مجرى السيل.

وحكى «الجهني» ما حدث في لقاء مع قناة «الإخبارية»، قائلاً إن ابن شقيقه جاء إليه في المنزل وأخبره أن طفلاً صغيراً عالق في السيل، فركض إلى الموقع فوراً، حيث كان الطفل عالقاً في صخرة منتصف السيل، ثم نزل إليه ونجح في إنقاذه خلال أقل من نصف ساعة فقط.

وكشف عن أنه استفاد مما تلقاه من تدريبات وتمرس على مثل هذه الأمور.

 