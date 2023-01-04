عواصف_رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على #الرياض و #الشرقية حتى هذا الموعد

حذر المركز الوطني للأرصاد من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، حتى الثانية من صباح غداً الخميس.

وأوضح «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن هذه الحالة تشمل كلاً من: «الجبيل- الخفجي- القيصومة- النعيرية- حفر الباطن- قرية العليا».

ونبه المركز أيضاً إلى استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على: «الخبر- الدمام- الظهران- القطيف- رأس تنورة» في المنطقة الشرقية، حتى الثانية من صباح غداً الخميس.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، حتى الثامنة من صباح غداً الخميس، تشمل كلاً من: «الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- شقراء- مرات».