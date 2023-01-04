حرس_الحدود.. ترقية 2245 فردًا في مختلف الرتب والتخصصات

أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 2245 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.