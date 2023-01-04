استمرار #تعليق_الدراسة الحضورية في #الليث بسبب الأحوال الجوية.. غداً

أعلنت إدرة التعليم في محافظة الليث، اليوم، استمرار الدراسة عن بُـعد عبر منصة «مدرستي»، غداً الخميس الموافق 5 يناير الجاري، وذلك لـجمـيع الطلبة ومنسّوبي ومنسوبات المدارس التابعة لها تعليميًا.

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وأهابت إدارة التعليم بمنسوبيها وطلابها كافة بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.