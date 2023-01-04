فيصل_بن_فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية الإماراتي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.