تقويم_التعليم تستعرض أبرز منجزاتها في مسيرة ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب لعام 2022

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن أبرز المنجزات في مسيرة ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، لتحقيق رؤيتها بأن تكون "نموذجًا سعوديًا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب، رائدًا عالميًا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي"، وأن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز منجزات هيئة تقويم التعليم والتدريب:

اعتماد الخطة الإستراتيجية (2027-2023) وانطلاق تنفيذها

أرقام مهمة:

قفزت نسبة الجامعات الحكومية المعتمدة من 75% قبل 2021 إلى IOO% بنهاية 2022.

قفزت اتفاقيات الاعتماد الأكاديمي من 395 اتفاقية (منذ التأسيس 2004 إلى ما قبل 2021) إلى 1.299 اتفاقية في عامي 2022-2021).

قفزت الاعتمادات الأكاديمية من 217 اعتماد أكاديمي (منذ التأسيس 2004 إلى ما قبل 2021) إلى 301 قرار اعتماد أكاديمي في عامي 2022-2021).

تطوير الاعتماد الأكاديمي عالي الأثر بما يرفع الكفاءة بأكثر من 50%.

قفزت مؤسسات التدريـب المعتمـدة من اعتمادات (مـنذ التأسيس 2017 إلى ما قبل 2021) 32 قرار اعتماد مؤسسي تدريبي في عامي 2022-2021.

ارتفعت اتفاقيات اعتماد التدريب الموقعة من 23 اتفاقية (منذ التأسيس 2017 إلى ما قبل 2021) إلى 170 اتفاقية اعتماد في عامي 2022-2021).

طبقت الاختبارات الوطنية "نافس" على كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة لأول مرة في المملكة (500 ألف طالب في 20 ألف مدرسة)، وكان آخر اختبار وطني عام 2019 (6O ألف طالب في 2,000 مدرسة).

وقعت اتفاقيات لاعتماد 1,040 مدرسة أهلية وعالمية في عامي 2022-2021 لأول مرة.

اكتملت جاهزية تطبيق التقويم الذاتي لـ 500 مدرسة حكومية لأول مرة.

منحت الهيئة 226,078 رخصة مهنية للمعلمين في عامي 2022-2021 لأول مرة.

مراجعة 231 كتابا دراسيا في التعليم العام في عام 2022 لأول مرة.

تطوير الإطار الوطني للمناهج واعتماده في عام 2022 علما أن الإصدار الأول اعتمد فيه 2018.

زاد عدد المختبرين في الهيئة ليصل إلى أكثر من 3,5 مليون مختبر في عام 2022. وقد كان العدد في 2020 أقل من مليونين.

تطورات هيكلية:

إقرار إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد.

إقرار إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد.

إنشاء المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي العسكري وانطلاق أعماله.

برامج ومبادرات:

إطلاق برنامج التقويم الوطني للمدارس "نافس".

إنشاء المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي العسكري وانطلاق أعماله.

إطلاق مؤشر ترتيب المدارس وفقا لنتائجها في اختبارات الهيئة.

إطلاق برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لفبط جودة المخرجات والبدء بـ 54 تخصصا.