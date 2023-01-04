قبل #النصر.. تقرير: أندية أبطال أوروبا عرضت 80 ألف إسترليني أسبوعيا على #رونالدو

زعم تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن عددًا من أندية مسابقة دوري أبطال أوروبا عرضت 80 ألف جنيه إسترليني، راتبًا أسبوعيًا، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أيام من انضمامه إلى النصر.

رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، أتم انتقاله إلى النصر ، بعقد يمتد إلى صيف 2025.

ويتقاضى كريستيانو رونالدو مع النصر، 200 مليون يورو، راتبًا في السنة الواحدة، ما يعني وصول إجمالي العقد إلى 500 مليون، إلى جانب المكافآت المادية والمتغيرات.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، إلى أن بعضًا من أندية مسابقة دوري أبطال أوروبا، قدمت عرضًا رسميًا إلى رونالدو، يتضمن حصوله على 80 ألف جنيه إسترليني فقط أسبوعيًا.

ولم يوافق رونالدو على عرض الـ80 ألف إسترليني، ليستكمل مفاوضاته مع النصر، في ظل الفارق الضخم بين العرضين، من الناحية المادية.