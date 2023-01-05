أبرزها #جدة و #مكة.. تعرّف على المحافظات والمناطق التي أعلنت #تعليق_الدراسة الحضورية اليوم الخميس #عاجل

أعلنت عدة محافظات ومناطق بالمملكة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس، بسبب التقلبات الجوية ، وحرصا من المديريات التعليمية على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الوزارة.

مكة

أعلنت المديرية العامة للتعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة اليوم الخميس.

وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس «مكة، الجموم، الكامل، بحرة،»، وأن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر منصة «مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم

المنطقة الشرقية

كما أعلنت إدارة التعليم تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الشرقية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس

القصيم

وفي القصيم، أعلنت إدارة التعليم عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدوام لليوم الدراسي اليوم الخميس ، سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم

جدة

وفي محافظة جدة، علقت إدارة التعليم الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.