ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 78 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الفترة الماضية.

وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا إلى 73.53 دولار للبرميل.

وخلال الجلستين السابقتين، هبط برنت والخام الأميركي بأكثر من تسعة بالمئة في أكبر خسارة خلال يومين في بداية عام منذ يناير عام 1991، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون.