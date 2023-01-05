“اكشتوا.. وابتعدوا عن الأودية”.. محلل #طقس يتوقع خريطة #الأمطار خلال إجازة نهاية الأسبوع #عاجل

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع استمرار حالة "مدرار" الممطرة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس إلى يوم غداً الجمعة على أجزاء من مناطق الرياض ومحافظاتها ، ومراكزها والشرقية ومكة وشرقها والباحة وجنوب المدينة، حيث من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة الى غزيرة وحبات برد تبشرونا بالسيول.

وأضاف "الحصيني"، أنه من المتوقع متوقع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، موجها نصيحة للمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع بقوله : " اكشتوا حصنوا انفسكم بالأذكار وابتعدوا عن الأودية والسدود ولا تجعلوا في خط رجعتكم وادي او تجمعات السيول.

وتابع :"تحتاجون رواق عن البرد ومظلة عن المطر خاصة منطقة الرياض ووسط الشرقية ووسط الغربية" .