فيديو.. عضو بـ”السلامة المرورية” يكشف عن حالة وحيدة قطع الإشارة فيها لا تعد #مخالفة

كشف عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، عن حالة وحيدة قطع الإشارة فيها لا تعد مخالفة.

وأوضح في لقاء مع "برنامج اليوم" المذاع على قناة "الإخبارية"، أن قطع الإشارة لا يعد مخالفة مرورية إذا كان خلفك أي سيارة من سيارات الخدمات الحكومية الطارئة، كالدفاع المدني والإسعاف وغيرها.

وأضاف أنه في حال إذا سجلت على الشخص مخالفة فإنه يمكنه رفعها من خلال التصوير، مشيراً إلى أن الخطأ يقع عند اتباع مسار مروري خاطئ أثناء مرور سيارات الطوارئ الحكومية ، وأبرزها الإسعاف.