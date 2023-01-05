مجلس_التعاون يدين بشدة الهجوم الإرهابي والذي وقع في وسط #الصومال

دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي بسيارتين مفخختين والذي وقع في مدينة مهاس في إقليم هيران وسط جمهورية الصومال الفيدرالية، مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى إثر الهجوم.

وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، مقدماً معاليه خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.