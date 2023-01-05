بعد 40 عامًا.. #إسرائيل تطلق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين

شهد اليوم الخميس إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بعد أن قضى عقوبة لمدة 40 عاما.

كان كريم يونس (60 عاما) قد أدين باختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرج عام 1983 في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه قضى أطول عقوبة سجن متصلة لأي فلسطيني، وحظي يونس باستقبال الأبطال في مسقط رأسه قرية عارة العربية الواقعة في إسرائيل.

وقال: "كان لدي استعداد أن أقدم 40 عاما أخرى من عمري فداء لشعبي، وكل الأسرى كان لديهم، القوة والعطاء بأن يقدموا 40 و50 عاما من أجل حرية شعبهم".