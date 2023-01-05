تعديل موعد افتتاح #كأس_الخليج_العربى #خليجى_25

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي 2023 " خليجى 25 " تعديلا على موعد حفل الافتتاح وضربة البداية المقرر لها غدا الجمعة.

وأعلن حساب البطولة الرسمي عبر موقع "تويتر"، بيانا اليوم الخميس قال فيه إن "اللجنة المنظمة لخليجي 25 أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة ليقام في تمام 5.45 مساء (بتوقيت العراق)" حوالى 4.45 بتوقيت القاهرة.

وأضاف البيان أن "مباراة الافتتاح بين العراق وعمان تقام في السابعة مساءً، السادسة بتوقيت القاهرة بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في 9.45 دقيقة، حوالى 8.45 بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 6 يناير 2023".