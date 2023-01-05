تساقط البرد ورياح نشطة.. #الأرصاد: #حالة_مطرية جديدة تبدأ السبت #عاجل

بشر المركز الوطني للأرصاد، بحالة مطرية جديدة وسيول وبرد على المملكة، تبدأ من يوم السبت وحتى الثلاثاء.

وأوضح أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض "الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى"، ومكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنية".

وأشار إلى تأثر المنطقة الشرقية "الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف"، والباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد"، وعسير "أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك، بيشة".

وبين أن الظواهر المصاحبة تشمل تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، إضافةً إلى جريان السيول".