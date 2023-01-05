بورصات_الخليج تغلق على انخفاض بفعل محضر #الاحتياطي_الأمريكي

أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض، اليوم الخميس، بعد أن بث محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برسائل ميل لتشديد السياسة النقدية، في حين قلبت البورصة السعودية مسار خسائرها في وقت مبكر من الجلسة لتغلق دون تغيير.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي صدر الليلة الماضية أنه بينما اتفق المسؤولون على وجوب إبطاء البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة، فإنهم يتمسكون بالتركيز على كبح التضخم.

وتراجع سهم أرامكو السعودية ذو الثقل على المؤشر 0.5 بالمئة، بينما ارتفع سهم شركة ريتال للتطوير العمراني بنحو واحد بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.6 بالمئة، ونزول سهم فرتيجلوب لصناعة الأسمدة 2.4 بالمئة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة بقيادة خسائر في أسهم العقارات والأسهم المالية، إذ خسر سهم شركة إعمار العقارية 1.4 بالمئة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وقفز مؤشر الأسهم القياسي في قطر 2.8 بالمئة لينهي الأسبوع على ارتفاع 4.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 2.9 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2018، وقفز سهم البنك التجاري الدولي مصر 2.5 بالمئة.