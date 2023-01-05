الاعتراف بضم الأراضي.. #بوتين يحدد شرط التفاوض مع #أوكرانيا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأكيده ضرورة الاعتراف بالأراضي الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا كشرط لإجراء مفاوضات مع الحكومة في كييف.

وبعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الكرملين اليوم الخميس: "شدد فلاديمير بوتين مجددا على استعداد روسيا للحوار الجاد، شريطة أن تفي السلطات في كييف بالمطالب العامة المعروفة والمتكررة والأخذ في الحسبان الحقيقة الإقليمية الجديدة".

وضم بوتين رسميا المناطق الأوكرانية "خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا"، في الخريف بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية لموسكو.

وتشمل شروط موسكو لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا اعتراف كييف بأن القرم، التي تم ضمها بالفعل منذ 2014، روسية، وتشمل أيضا على "إزالة الصبغة النازية" و"إزالة الأسلحة" من أوكرانيا وعلى وضع أوكرانيا الحيادي.