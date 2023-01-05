الأعلى في #المملكة.. #القصيم تسجّل هطول (44.6) ملم #أمطار اليوم

سجّلت محافظة ضرية بمنطقة القصيم، أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم، بلغت (44.6) ملم، فيما سجّل مركز الأبرق في محافظة البدائع (17.8) ملم.

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة المختلفة؛ حيث سجّلت منطقة مكة المكرمة (41.2) ملم في مركز غميقة بمحافظة الليث، و(19.1) ملم في مِنى، وفي المنطقة الشرقية سجّل مركز الصرار في محافظة النعيرية (29.9) ملم، ومحافظة رأس تنورة (23.0) ملم، بينما سجّلت محافظة الدرعية بمنطقة الرياض (21.0) ملم في مركز سدوس، و(13.0) ملم في الجبيلة، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت محافظة مهد الذهب (15.6) ملم، ومحافظة خيبر (15.2) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (7.8) ملم في مدينة حائل، و(4.7) في قرية السعيرة بمحافظة الشنان.

وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (662.953.627)م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (33.330.989)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-1.239.135)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (2.605.813)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-3.844.948)م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (29.486.040)م3.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، وكميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، من خلال الروابط التالية: http://mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/15-11-2018-4/12-06-1444%20%d9%87%d9%80.pdf - http://mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/13-11-2018-1/12-6-44pdf.pdf.