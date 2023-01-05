إلزام #الفنادق باقتناء أعمال ولوحات فناني #المملكة #عاجل

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، بالتنسيق مع وزارة السياحة، إضافة معايير ثقافية ضمن لائحة مرافق الضيافة، وذلك عبر إدراج التجارب الثقافية المحلية ضمن برامج الضيافة، التي تُلزم الفنادق باقتناء الأعمال واللوحات الخاصة بالفنانين والفنانات في المملكة، وكذلك إدراج الثقافة والفنون المحلية، ضمن برامج وفعاليات قطاع الضيافة، بهدف تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقى وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز وإثراء الثقافة والفنون بالمملكة في مختلف القطاعات ، حيث يسهم إدراج هذه المعايير في خلق فرص تنموية للمواهب المتنوعة في القطاع الثقافي، وإثراء تجربة الزوار للفنادق وتعزيز حضور الثقافة في مرافق الضيافة من خلال المشاركة بخلق تجربة ثقافية أصيلة، ذات ارتباط وثيق بتراث وثقافة المملكة، بما في ذلك تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي وأعمال الفنانين السعوديين، وتوفير قائمة بالأطعمة التراثية المحلية التي تعكس ثقافة كل منطقة, إضافة إلى تطوير "الفنادق التراثية" لإبراز الثقافة المحلية بحسب ما تضمنته اللائحة.

ويأتي إدراج المعايير الثقافية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي، كأحد جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم تجربة ثقافية غنية وفريدة من نوعها للسيّاح، بحيث يتم من خلالها تعريفهم بتراث وثقافة المملكة، مع ما يرافق ذلك من تعزيز لحضور الثقافة والفنون المحلية في منشآت الضيافة في المملكة.