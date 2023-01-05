النيابة توضح عقوبة #التسول.. السجن عامًا وغرامة 100 ألف ريال والإبعاد لغير السعوديين

عرّفت‏ النيابة العامة التسول بأنه أفعال غير مشروعة وممارسات محظورة تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية تتسم بالخطورة العالية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسّول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة قدرها مائة ألف ريال.

وأضافت: يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.