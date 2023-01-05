الاتحاد ضد #الهلال.. الزعيم يلحق بالنمور أول هزيمة فى #الدوري_السعودي بهدف إيغالو

حسم نادي الهلال كلاسيكو الدوري السعودي بعد الفوز الذي حققه على حساب اتحاد جدة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

ودخل الاتحاد المباراة بتشكيلة مكونة: "جروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورنادو، هيلدر كوستا، رومارينهو، عبدالعزيز البيشي، عبدالرزاق حمد الله".

وجاء تشكيل الهلال كالتالي: "عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ديلجادو، إيجالو".

بدأت المباراة سريعة من جانب الهلال والذي لم ينتظر كثيرا حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق أوديون إيجالو، ليتقدم الزعيم بنتيجة 1-0.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.ورد اتحاد جدة في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من كورنادو ولكن تصدى لها حارس الهلال المعيوف ببراعة.

وأنقذ طارق حامد مرمى اتحاد جدة من الهدف الثاني بعد رأسية من سالم الدوسري في الدقيقة 21 بعدما أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك بعد خروج الحارس قبل أن يرفع حكم الراية التسلل على نجم الهلال.

في الدقيقة 22 شهدت تسديدة رائعة من البيشي ولكن قابلها تصدي رائع من المعيوف حارس الهلال.

وشهدت الدقيقة 30 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحد أفراد الطاقم الفني بنادي الهلال.

وحصل طارق حامد المحترف في صفوف اتحاد جدة على البطاقة الصفراء في الدقيقة 31.

وأهدر عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل في الدقيقة 48 لاتحاد جدة بعدما انفرد بالمرمى ولكن اصطدمت تسديدته في قدم المعيوف ثم في العارضة.

وحافظ الهلال على تقدمه بهدف دون رد حتى نهاية المباراة، ليحصد الزعيم ثلاث نقاط غالية في الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، يتلقى اتحاد جدة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بالدوري السعودي، ليتوقف رصيده عند النقطة 24 ليتراجع للمركز الرابع، بينما يرتقي الهلال للمركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن الشباب الوصيف.