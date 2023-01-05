النصر يكشف موقف #كريستيانو_رونالدو من المشاركة في المباريات

كشفت تقارير صحفية موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من المشاركة مع فريقه الجديد نادي النصر بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والتي أكدت وصول البطاقة الدولية للدون.

وأكد المسؤولان وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاما من إنجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن المسؤول الأول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أفاد لفرانس برس بأنه "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".