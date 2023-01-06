ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت ” يُسجل 79 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع ، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1% إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتاً إلى 78.69 دولار عند التسوية أمس (الخميس).

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1.1 %، إلى 74.47 دولار للبرميل، عقب تسجيلها ارتفاعاً 83 سنتاً إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.