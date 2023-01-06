أول رد أوكراني على قرار #روسيا الإعلان عن #هدنة وشيكة

في أول رد فعل أوكراني رسمي على قرار روسيا بإعلان هدنة بمناسبة احتفالات الطائفة المسيحية الأرثوذكسية بعيد الميلاد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هذه الهدنة، مجرد خدعة هدفها وقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات والقوات بالقرب من مواقعها.

ووجه الرئيس الأوكراني، حديثه إلى الكرملين والروس، مشيرا إلى تجاهل موسكو لخطة السلام الأوكرانية، التي تحمل اسم "صيغة السلام".

وأوضح "زيلينسكي" أن الحرب ستنتهي عندما تغادر القوات الروسية، بلاده أو تُطرد منها.

كما تابع أن الروس يريدون الآن استخدام عيد الميلاد غطاء، وإن كان لفترة مؤقتة.