“#واتساب” يكشف عن ميزة جديدة تتيح استخدام التطبيق بدون #انترنت

كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تتيح استمرار عمل التطبيق حال انقطاع الإنترنت، وذلك من خلال خوادم «بروكسي».

وتعد خوادم بروكسي بوابات وسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت، حال إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها.

وتشمل عملية استخدام التطبيق من خلال الخوادم الوكيلة ثلاث خطوات رئيسة تشمل:

1 - التوجه إلى «إعدادات أو Settings».

2 - النقر على «التخزين والبيانات» أو «Storage and Date» وبعدها «إعدادات البروكسي» أو «Proxy Settings» لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل.

3 - سيوفر التطبيق الاتصال اللازم بين المستخدم والموقع الإلكتروني أو الخدمة التي يرغبون في الوصول إليها.