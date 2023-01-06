إيران.. إحباط هجمات “#أنونيميوس” على #البنك_المركزي

قالت شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران، اليوم الجمعة: إنها أحبطت هجومًا إلكترونيًا على البنك المركزي.

كانت جماعة أنونيميوس، وجماعات اختراق أخرى، قد هددت في أكتوبر الماضي، بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات ومسؤولين في إيران، دعمًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة، ولتجاوز الرقابة على الإنترنت.

وقال أمير محمد زاده لاجوردي رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات: إن البنك المركزي تعرض لهجوم للحرمان من الخدمات الليلة الماضية.

وتسعى هجمات الحرمان من الخدمات لتعطيل الخوادم عن طريق إنهاكها بتكثيف المرور على شبكة الإنترنت.

وأضاف: "يستهدف العدد الأكبر من الهجمات الأجنبية هذه الأيام البنوك والمؤسسات المالية والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات، وقد تم صدها".