الاتحاديان العرفج والبكيري يشيدان بإيجابية صفقة #كريستيانو_رونالدو

أشاد "عامل المعرفة" أحمد العرفج "، بصفقة تعاقد نادي النصر مع اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، ووصفها بأنه "صفقة وطن وهي سحابة نصراوية مطرها يعم على الدوري السعودي كله وما تحتويه من كنوز وتنمية".

وقال في تصريحات تلفزيوينة خلال برنامجه الأسبوعي المعروف "ياهلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية" الذي يقدمه المذيع مفرح الشقيقي.

و عرضت ذات البرنامج مداخلة مع الإعلامي محمد البكيري، أكد فيها أن الصفقة لها فوائد جمة على المملكة العربية السعودية، ولا يجب أن ينظر إليها بعين مشجع كرة القدم سواء هلالي أو اتحادي أو غيره.

وأضاف: "رونالدو أكيد هيشوف التنمية غير المسبوقة في السعودية، وهو قوة ناعمة، فرونالدو ليس لاعب كرة قدم فقط".

وتابع العرفج قائلا : "لا نريد أحد يعطينا أكبر من حجمنا أو يلمعنا.. صورتنا جميلة، صورتنا صحيحة.. وعندنا أخطاء زي كل الناس، ونسعى كل يوم للأفضل"، مشيرًا إلى حجم التنمية الهائلة في آخر 5 سنوات.

وأكمل: "في آخر 5 سنين تصدرنا الأخبار في كل شي في الكرة والأمن السيبراني والتنمية وغيرها، نريد مكينة إعلامية تنقل الصورة من غير تزوير أو تزييف، لو راح مثلا العلا سينبهر بالطبيعة الخلابة".

وعدد فوائد صفقة رونالدو، قائلا: "هناك ارتفاع للقيمة التسويقية لنادي النصر، ومن المؤكد ستزيد بمجرد انتهاء الصفقة، كما سيستفيد من الرعاية والتسويق بوجود رعاة جدد، كما سيستفيد من بيع قميص رونالدو، والاستعانة به للترويج لملف السعودية في استضافة كأس العالم والبطوبات الخارجية الأخرى، ورفع شأن الدوري السعودي، كريستيانو ما كان ليأتي السعودي إلا بعد الفوز على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022".