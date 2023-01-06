10 أضعاف ارتفاعًا في معدلات #السمنة لدى أطفال #المملكة

أكد أ.د. محمد الأحمدي، ارتفاع السمنة لدى أطفال المملكة، 10 أضعاف، مقارنة بالوضع في سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن خشية الوالدين من عدم تلبية رغبة أبنائهم بالأكل غير الصحي بحجة "عدم الحرمان" خطأ كبير، ويعود بالضرر على الأبناء.

وأضاف في تصريحاته لـ" قناة السعودية"، أن القاعدة الأهم في الغذاء، هي تناول الطعام الصحي "الحقيقي"، موضحًا أن هناك طعامًا تعارف عليه البعض أنه صحي، وهو غير كذلك، مثل المعلبات.

وأشار إلى ضرورة العودة إلى ما كان يأكله الأجداد، مثل الأرز واللحم والدجاج والأسماك والبيض، خاصةً أن الأجيال الجديدة أصبحت لا تأكل هذه المأكولات.

وشدد على ضرورة وضع نظام صارم بالبيت، وأن يكون هناك "فطور – غداء – عشاء"، واحد للجميع، وأن يأكل أهل البيت نفس الأكل.