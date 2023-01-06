مختص: إعدام شاب بلوشي من ذوي الاحتياجات يكشف تخوف النظام الإيراني

أصدرت السلطات الإيرانية، حُكمًا بالإعدام على شاب بلوشي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال القاضي الذي أصدر حكمًا بالإعدام على المحكوم عليه، إن أي أحد يُعارض نظام خامنئي سيواجه الإعدام، وجاء ذلك ردا على تأكيد الشاب أنه لم يلق سوى ثلاثة حجارة على سيارة للأمن الإيراني.

ووجه القضاء الإيراني للشاب البلوشي تهمة الإفساد في الأرض.

ويأتي حكم الإعدام في ضمن الإجراءات الأمنية القمعية التي يتخذها النظام الإيراني بحق الشعب الأعزل.

وقال مسعود الفك، المتخصص في الشأن الإيراني في تصريحات لقناة “الحدث”، إن إصدار حكم الإعدام على شاب بلوشي من ذوي الاحتياجات الخاصة يكشف عن تخوّف النظام الإيراني وعدم امتلاكه خطة للخروج من الأزمة.