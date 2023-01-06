الطفل المعجزة القطري #غانم_مفتاح يلتقي بالنجم البرتغالي #كرستيانو_رونالدو

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم 2022، على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء اليوم الجمعة.

وحقق فريق النصر فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره الطائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي.

حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواجهة فريقه الجديد النصر السعودي من مدرجات ملعب مرسول بارك، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.

ونشر القطري غانم المفتاح عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صور تجمعه برونالدو عقب مباراة النصر والطائي.