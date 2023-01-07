جوجل توقف دعم متصفح #كروم على هذه الأجهزة في 15 يناير

تستعد شركة جوجل لإنهاء دعمها لإصدارات متصفح جوجل كروم القديمة، في 15 يناير 2023، إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على أجهزة Windows 7 خلال الأسبوع المقبل.

جوجل توقف دعم متصفح كروم

وقالت صفحة دعم جوجل على الإنترنت، إن متصفح Chrome 109 هو الإصدار الأخير من جوجل كروم، الذي يدعم نظامي تشغيل أقدم من مايكروسوفت من بينها Windows 7 و Windows 8.1، وسيتعين على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون متصفح كروم من جوجل على إصدار أقدم من ويندوز، ترقية أنظمتهم باستخدام نظام التشغيل Windows 10 أو 11 لمواصلة استخدام متصفح الويب Chrome عبر الأنظمة الأساسية.

وتعتزم عملاقة التقنية الأمريكية، إطلاق إصدار Chrome 110 هذا العام، مبدئيا في 7 فبراير 2023، وستنهي جوجل أيضا دعمها لإصدارات Chrome الأقدم بحلول 15 يناير الجاري، وسيكون الإصدار الأحدث من متصفح كروم “Chrome 110″، هو أول إصدار من جوجل الذي يتطلب العمل مع نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارا أحدث.

جدير بالذكر أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام الإصدار الأقدم من كروم في نظامي التشغيل ويندوز 7 و 8.1 ولكنهم لن يحصلوا على أي تحديثات جديدة، بما في ذلك تحديثات الأمان والدعم الفني بدءا من الأسبوع المقبل.