” #الحج” توضح آلية استعادة الأموال بعد التقديم على أداء الفريضة

كشفت وزارة الحج والعمرة، آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج ودفع قيمة باقة الحج للحجاج من داخل المملكة، سواء قبل أو بعد صدور التصريح.

وذكرت وزارة الحج –عبر حسابها بموقع تويتر- أن آلية استعادة الأموال كالتالي:

أولًا: قبل صدور تصريح أداء الحج:

ـ من يوم إطلاق الحج حتى يوم 14 شوال 1444هـ، يتم إعادة المبلغ بالكامل.

ـ في حال رفض إصدار التصريح، يتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

ثانيًا: بعد صدور تصريح أداء الحج:

ـ من يوم 15 شوال 1444هـ وحتى نهاية شهر ذو القعدة، يتم حسم اجور خدمات إلكترونية إضافة إلى 10% من قيمة العقد.

ـ بدءًا من يوم 1 ذو الحجة 1444 هـ، لا تسترد أي مبالغ مدفوعة.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الجاري 1444 هـ 2023 م، للمواطنين والمقيمين دخل المملكة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للراغبين في التقديم لأداء فريضة الحج التقديم من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو من خلال منصة (نسك).