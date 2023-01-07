حالتها حرجة.. طفل في السادسة يطلق النار على معلمته في #أميركا

أطلق طفل في السادسة من العمر النار على معلّمته (أمس الجمعة) في مدرسة ابتدائيّة بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطرة.

وقال قائد الشرطة المحلّية ستيف درو في تصريحات صحفية، إن حادثة إطلاق النار ليست عرضية، وإن الطفل محتجز حاليا، بينما حياة الضحية (في الثلاثينات) مهدّدة.

من جهته، أشار مدير المدرسة التي شهدت الحادثة إلى أنه مصدوم مما حدث، مشدداً على ضرورة أن تحرص الأسر على عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليّات إطلاق نار متكررة داخل مؤسّسات تعليمية، من بينها حادثة وقعت في مايو الماضي حينما قتل مراهق 19 طالبا ومعلماً بعد إطلاقه النار داخل مدرسة ابتدائيّة في تكساس.