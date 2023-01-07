المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء #جامعة_أفريقيا_العالمية #عاجل

أعلن مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، في ختام دورته الـ 26 التى عقدت بمقر الجامعة بالخرطوم، عن فوز الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد، برئاسة مجلس أمناء الجامعة.

كما قرر مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، تعيين البروفسور حاتم عثمان محمد خير مديراً للجامعة.

وأعرب رئيس أمناء جامعة أفريقيا العالمية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، عن شكره وتقديره لحكومة السودان، لاختيارها له رئيساً لأمناء الجامعة.

وأكد الدكتور الزيد أن جامعة أفريقيا تعد أكبر مركز إسلامي في أفريقيا، وأصبحت متنوعة بكلياتها وتنوع طلابها ومخرجاتها العلمية.