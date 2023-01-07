رئيس نادي برازيلي: عرض #النصر لضم #رونالدو أعلى منا 20 مرة

كشف رئيس نادٍ برازيلي عن الصدمة التي تلقاها، بسبب عرض النصر للتعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وقال دويليو مونتيرو، رئيس كورينثيانز البرازيلي، خلال تصريحات أبرزها موقع "لو سبورت 10" الفرنسي: "قدمنا عرضًا مساويًا للراتب الذي يحصل عليه رونالدو في مانشستر يونايتد".

وأضاف مونتيرو: "مدة العقد كانت عامين براتب كبير، لكنه كان قابلًا للتطبيق بالعمل مع الرعاة.. إلا أن الاقتراح الذي جاء من النصر كان أعلى 20 مرة".

وتابع: "قدمنا عرضنا منذ وقت طويل، منذ بدأت الفوضى بين اللاعب ومانشستر يونايتد.. لقد تحدثت إلى خورخي مينديز (وكيل أعمال رونالدو السابق) عدة مرات، ومن خلال شخص آخر".