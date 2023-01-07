” #الأرصاد” تنبه لهطول #أمطار على #مكة و #الحدود_الشمالية و #عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتعلّق بمنطقة مكة المكرمة، يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية على محافظة القنفذة.

وقالت الأرصاد: إن بداية الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه، لافتة إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

من ناحية ثانية أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا يتعلق بمنطقة الحدود الشمالية، يشير إلى توقع هطول أمطار خفيفة على طريف وعرعر.

وأوضحت أن الإنذار يبدأ في الساعة 11:50 اليوم السبت، ويستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه، وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

إلى ذلك، أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا يتعلق بمنطقة عسير، يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية على البرك والقحمة، من الساعة 12:00 مساء اليوم السبت حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه، وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.