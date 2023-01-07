تصريف وسحب أكثر من 8.5 ملايين م3 من مياه الأمطار في #الشرقية

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية من سحب وتصريف ما يقارب 8،571،566 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 43 محطة، إضافة إلى محطات التصريف بالأنفاق، ومعدات نزح المياه المتنقلة.

وأسفرت الجهود الميدانية لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها حاضرة الدمام عن معالجة 296 موقع، وسط مشاركة 3896 فردا في خطة الأمطار، واستخدام 655 من المعدات وآليات نزح المياه، و188 مضخة متنقلة ومركبات نزح الأمطار.

وشددت الأمانة على أن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، مشيرة إلى أن الخطة المعتمدة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1444هـ، تضمنت كافة الاستعدادات، ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية.

ويأتي ذلك لتلافي أخطار الحالات المطرية، وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً، التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، إضافة للمتابعة المستمرة مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية.