السعودية تدعم #اليمن بـ36 طن من مستلزمات الغسيل الكلوي 

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 36 طنا و 400 كجم من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في المركز، الدكتور عبدالله المعلم، أن الشاحنات التي عبرت عن طريق المنفذ، أمس، هي جزء من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن تحمل على متنها 116 طنا و209 كجم من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات اليمنية المستهدفة.

وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتعزيز القطاع الصحي في اليمن.