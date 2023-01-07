“مذهلات الجزيرة” تتصدر شوط شلفا ولي العهد للون الوضح في #مهرجان_الإبل   

حصد المواطن ناصر عيد العتيبي المركز الأول في شوط شلفا ولي العهد لون الوضح بالمنقية "مذهلات الجزيرة"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين بالشوط؛ وجاء في المركز الثاني القطري سالم عجيم الشرافي بالمنقية "الصفوة"، وحقق المركز الثالث المواطن خالد جدعان الشمري بالمنقية "الباشات".

وجاء في المركز الرابع المواطن سليمان عساف العتيبي بالمنقية "فهاقات"، وحقق المركز الخامس المواطن خالد مخلد العتيبي بالمنقية "مرجحات".