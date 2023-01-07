24 يتيماً من مؤسسة #إخاء يزورون #مهرجان_الإبل

زار وفد من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق"، ضمن المبادرات التي تنظمها لجنة المسؤولية الاجتماعية في المهرجان.

ضم الوفد 24 يتيمًا من أبناء "إخاء"، وعدد من المشرفين، والذين أطلعوا خلال الزيارة على العديد من الفعاليات والأنشطة منها: متحف السلاح، وعرض شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

كما تناولوا الغداء في خيمة البادية، وسط أجواء تراثية جميلة، معبرين عن شكرهم لإدارة المهرجان على حفاوة الاستقبال، وما لمسوه من تنظيم رائع.

وتأتي الزيارة ضمن المبادرات التي عملت لجنة المسؤولية الاجتماعية على إطلاقها، حرصاً منها على خدمة المجتمع على مختلف المستويات؛ بهدف تعزيز موروث الإبل عند الجميع.