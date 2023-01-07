152 دار نشر تستعرض أكثر من 3 ملايين عنوان في #معرض_القصيم_للكتاب

تستعرض 152 دار نشر من 9 دول مختلفة أكثر من 3 ملايين كتاب، في معرض القصيم للكتاب، المقام حالياً في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتستهدف دور النشر المهتمين بأكثر من 46 ألف عنوان لمؤلفات في الثقافة والأدب والتعليم والطب والتاريخ والاقتصاد، والإعجاز اللغوي في القرآن، وتفسير القرآن، والبلاغة في اللغة العربية، وكذلك مؤلفات في مهارات الكتابة والتعبير، والخطابة والشعر، وفنون المسرح، إلى جانب موسوعات في المسابقات العلمية والثقافية، وإصدارات أخرى في البرمجة اللغوية العصبية، ولغة الجسد والتواصل، وفي السفر والسياحة ورحلات الاستكشاف.

وقال عبدالله أحمد الغامدي، أحد ملاك دور النشر، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، إنهم بدأوا العمل في دار النشر عام 1399 ه، وتطورت مع مرور الوقت من مكتبة إلى دار نشر، مشيراً إلى أن الزوار في الغالب يفضلون الكتب القديمة ذات الطبعات الجيدة، مع وجود الكتب الإلكترونية التي أصبحت تنافس الكتب الورقية.