إطلالة تراثية للمشاركات في شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

بإطلالة أنيقة غايةً في البساطة، تمثل عبق التراث الخاص بالوطن، ظهرت المشارِكات والحضور من النساء في شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم وهن يرتدين اللباس التراثي.

ونقلت السيدات الحاضرات شيئًا من الموروث المحلي الذي يعكس روح المجتمع القديم من مختلف مناطق المملكة، عبر إطلالة جميلة ومميزة جعلت الحضور يعيشون الزمن الماضي؛ ليجسدن أمام أعين المتابعين صورة أشعلت الحنين وفتيل الذكريات عن الزمن الماضي.

ورأت العديد منهن في إحياء الأزياء التراثية واجبًا وطنيًا، وحرصت المشارِكات والحضور على اختيار مجموعة متنوعة من تلك الأزياء التي تحمل ثقافة بعض مناطق المملكة، وتُعد في الوقت الحالي رمزاً ثقافياً وتعبيراً عن الهوية والموروث الخاص للمملكة.

وحرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق" على تأصيل جميع جوانب التراث؛ من خلال مجموعة من الأركان التي تنقل الزائر إلى الماضي المجيد.