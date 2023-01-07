ريال_مدريد يسقط أمام #فياريال بثنائية فى الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد، هزيمته الثانية فى الدوري الإسباني خلال الموسم الحالى، أمام مضيفه فريق فياريال، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات الصفراء، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الاسباني لموسم 2022-23.

تقدم فياريال بالهدف الأول عن طريق لاعبه يريمي بينو، فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف تعادل ريال مدريد، فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وأحرز جيرارد مورينو، هدف فريق الغواصات الصفراء الثانية، فى الدقيقة 63، من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة، فى وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوى مع برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف، ورفع فياريال رصيده للنقطة 27 فى المركز الخامس