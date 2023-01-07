أمطار غزيرة.. #الأرصاد يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على #المملكة من الأحد حتى الثلاثاء #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا عن الحالة الجوية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٨-١-٢٠٢٣ م إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٠-١-٢٠٢٣ م.

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة جوية على بعض مناطق المملكة وفق التالي:

أولا: هطول أمطار رعدية تصل إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتدني للرؤية الأفقية، وجريان السيول مع ارتفاع الأمواج في المدن الساحلية، وذلك اعتبارا من مساء يوم الأحد على المناطق التالية (مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، تبوك).

كما يمتد تأثيرها من يوم الإثنين إلى مساء يوم الثلاثاء في المناطق التالية ( القصيم، الشرقية، الرياض، الباحة).

ثانيا: تساقط الثلوج من مساء يوم الإثنين على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).